(Özel) Çiftçilere ’Anız yakma, geleceğini yakarsın’ uyarısı

Çiftçilerin zaman kaybını önleyerek bir an önce ikinci ve üçüncü ekime geçmek için tarladaki anızları sürmek yerine yakmasıyla oluşan anız yangınları, önce toprağa, sonra üreticilere ve daha sonra ülke ekonomisine ciddi şekilde zarar veriyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, tarım arazilerindeki anız yangınlarının toprağı adeta öldürdüğünü belirterek, bunun her alanda ciddi kayıplara neden olduğunu ifade etti. Toprağın içinde yüzlerce canlı ve bununla birlikte yüzlerce çeşit minerallerin olduğunu ifade eden Koçak, "Anızı yakarsak toprağı yakarız, toprağı yakarsak yüzlerce canlıyı yakarız, yüzlerce canlıyı yakarsak ürünlerimizi yakarız, ürünlerimizi yakarsak geleceğimizi yakarız” dedi.

Anız yakmanın verimliliği düşürdüğünü, hasat döneminde yüzde 30’a yakın verim kaybı olduğuna değinen Başkan Koçak, "Şu anda üreticimizin yaktığı bir anız tarlası içindeyiz. Toprağın içerisinde bir sürü canlı var. 100’e yakın canlı var toprağın içerisinde. Üreticimiz anızı yakmakla bu canlıların hepsini yakmış durumda. Biz üreticilerimize yakmamasını söylüyoruz. Anız yangını, verimin yaklaşık yüzde 30 düşüş göstermesini sağlar. Verim düşüklüğünden ziyade toprağı çoraklaştırır. Anızı yaktığında geçmiş yıllarda inşaatlarda kullandığımız briketler vardı. Briketleri yakarak sıcak bir şekilde briket yapılıyordu ve bununla da duvar yapılıyordu. Şu anda topraklar briket vaziyetine gelmiş durumda. Toprağı yakarak geleceğimizi yakıyoruz. Toprağın içerisinde bir sürü mineraller var. Anız yangını ile birlikte bu mineralleri de yakıyoruz. Buna çok dikkat etmeliyiz. Çocuklarımızın geleceğini yakmamamız lazım. Eğer toprağı yakmadan anızı sürmüş olsaydık, mahsulü toplarken de ne kadar verimli olduğunu göreceğiz. Yanmış bir toprağın ne kadar verimli olabileceğini kendi gözlerimizle görüyoruz. Anızı yakarsak toprağı yakarız, toprağı yakarsak yüzlerce canlıyı yakarız. Anızı yakarsak ürünümüzü yakarız, anızı yakarsak geleceğimizi yakarız, anızı yakarsak cebimizdeki parayı yakarız. Anızı yakarsak verim düşüklüğü yaşarız. Bununla ilgili de üreticilerimiz dikkat etsin” diye konuştu.