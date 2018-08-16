Özkök: "Türkiye yoluna daha güçlü devam edecek"

Türkiye eskisinden daha güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir” dedi.

Aksaray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Karatay ve cemiyet üyeleri Başkan Hamit Özkök’ü ziyaret etti. Ticaret Borsasında gerçekleştirilen görüşmede özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletlerinin başlatmış olduğu ekonomik savaş değerlendirildi. Ticaret Borsası Başkanı Özkök, Türkiye’de bu mücadelenin birlik ve beraberlik içerisinde kazanılacağını belirterek, “Hükümetimiz, milletimiz, borsalar, odalar ve gazeteciler el ele vererek ekonomik savaşı hep birlikte kazanacağız ve Türkiye eskisinden daha güçlü bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir” dedi. 1071 yılında Sultan Alparslan, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han, 1920’de Atatürk ile Türkiye’nin, Türk Milletinin yeniden dirildiğini ve dünya tarihi boyunca yeniden küllerinden doğan bir millet olduğunu belirten Başkan Özkök, “En son 15 Temmuz’da bu millet göstermiştir ki bu cennet vatana kim göz dikerse diksin, canıyla, malıyla, kanıyla mücadele eder ama toprağının bir karışını kimselere vermez. Bunu aslında başta Avrupalılar, batılılar bilmekte. Ama yine de her türlü oyunlarını sergilemektedirler. Onların sergilediği bütün oyunlarını bu millet hep birlikte nasıl bertaraf etmişse, bu döviz savaşını da bertaraf ederek kazanacaktır. Bundan hiç endişemiz yoktur” diye konuştu. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığının yapmış olduğu açıklamaların piyasaları rahatlattığını, döviz ticareti ile ilgili düzenlemelerin de bir an evvel hayata geçmesinden sonra daha çabuk Türkiye’nin önünün açılacağını belirten Özkök, hesapların daha sıkı tutulması gerektiğini kaydetti.

Cemiyet Başkanı Yaşar Karatay ise, çalışmalara her alanda birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceklerini ifade etti.