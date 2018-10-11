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Polislerin bulunduğu otomobil traktöre çarptı: 4'ü polis 5 yaralı

Aksaray’da polislerin bulunduğu otomobilin traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4’ü polis 5 kişi yaralandı.

Aksaray'da polislerin bulunduğu otomobilin traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü polis 5 kişi yaralandı.


Kaza, Aksaray Nevşehir karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'da ikamet eden ve Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünde çeşitli şubelerde görev yapan Ejder K. (42), Yusuf D. (32), İsmail Ç. (45) ve Ese A. (42) görev için 58 ER 165 plakalı özel araçla yola çıktı. Polis memuru İsmail Ç. yönetimindeki otomobil, 17. kilometreye geldiğinde önünde seyreden Ahmet Naci K. (49) idaresindeki 68 AE 735 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 4 polis memuru ve traktör sürücüsü Ahmet Naci K. yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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