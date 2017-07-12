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12 Temmuz 2017 15:17

Sultanhanı beldesinde doğalgaz altyapı temeli törenle atıldı

Aksaray’ın Sultanhanı beldesinde doğalgaz altyapı çalışması başladı.

Sultanhanı beldesinde doğalgaz altyapı temeli törenle atıldı

12 Temmuz 2017 15:17


Altyapı çalışmasının başlaması nedeniyle Sultanhanı’nda temel atma töreni düzenlendi. Törende Bir konuşma yapan Belediye Başkanı Fahri Solak, “Yoğun gayret ve çalışmaların ardından Sultanhanını Doğalgaza kavuşturuyoruz, tabi bu süreç hiç kolay olmadı burada bizlere destek veren büyüklerimiz Milletvekilimiz ve AK Parti Grup Başkanvekilimiz İlknur İnceöz hanımefendi, Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu, Milletvekilimiz Mustafa Serdengeçti, İl Başkanımız Abdulkadir Karatay’a teşekkür ediyorum. Bu başarılar kolay olmuyor. Eğer AK Parti’nin belediye başkanıysan biraz da gayretliysen bu çalışmalar geliyor. Biz bunun gayretini büyüklerimizin desteğiyle belde dahi olsak bu hizmetler kazandırılıyormuş, biz bunun mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Sultanhanı’mıza hayırlı olsun. Bu hizmet bir arz talep meselesi. Firma geldi buraya bir yatırım yapıyor, vatandaşlarımız da talep ederse Sultanhanı’nın her sokağına doğalgaz gelir. Zaten 2018 yılında Sultanhanı’na gazı vereceklerini beyan ettiler. 2018’de güzel bir Sultanhanı, tertemiz bir Sultanhanı olacak inşallah” dedi.


Konuşmaların ardından dualar ile ilk gaz hattı döşemesi işlemi gerçekleştirilerek temel atma töreni sona erdi. Törene, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, altyapı çalışmasını yapan doğalgaz dağıtım firması yetkilileri, AK Parti Sultanhanı Belde Başkanı Hacı Ahmet Aslanhan, Sultanhanı Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Temel, belediye meclis üyeleri, eski Sultanhanı belediye başkanı Seyit Temel ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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