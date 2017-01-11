Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 15:07

Tarım Platformu Gazetecilerle bir araya geldi

Tarım Platformu Gazetecilerle bir araya geldi

11 Ocak 2017 15:07

Aksaray’da Tarım Platformu tarafından "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Kutlama programına, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ve basın mensupları katıldı.
Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını belirten Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, “Tarım platformu olarak sizlerin özel gününde de yanındayız. 15 Temmuz’da gerek yerel ve ulusal basınımız vatan hainlerine dik durdu. Nice 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde buluşmak dileğiyle” dedi.
Özgür, bağımsız ve tarafsız basını her zaman desteklediğini ifade eden Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ise, “Basın haber alma noktasında ve birçok alanda çok önemli.15 Temmuz’da basın o görüntüleri yayımlamasaydı, o telefon görüşmelerini yapmasaydı belki de başımıza çok ciddi olaylar gelecekti. Basının ne kadar önemli olduğunu da 15 Temmuz sürecinde görmüş olduk. İnsanların haber alma noktasında gerek yapmış olduğumuz faaliyetleri gerekse de dünyada ve Türkiye’de olan olayları sizlerin aracılıyla duyuyoruz” diye konuştu.
Tarım platformu olarak basın mensuplarıyla çalışan gazeteciler gününü kutlamak bir araya geldiklerini vurgulayan Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Bu özel günde gazeteciler gününü kutluyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İyi hizmetler, iyi işler ortaya çıkarmanızı diliyorum” ifadelerini kullandı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AKSARAY HABERLERİ
AKSARAY HAVA DURUMU
6
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç