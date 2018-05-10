Tayini çıkan tarım müdürüne veda programı

Aksaray Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü iken Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne tayini çıkan Bestami Zabun için düzenlenen veda programında bir araya gelen Tarım Platformu üyeleri, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, tarım il müdürlüğü ile tarım platformunun son derece uyumlu bir çalışma içerisinde faaliyet gösterdiklerini belirterek, hep birlikte Aksaray tarım ve hayvancılığına önemli katkılar yaptıklarını söyledi. Her zaman çalışmalarının başında eğitim geldiğini vurgulayan Başkan Koçak, tarım ve hayvancılık için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını ve Aksaray’ın tarım ve hayvancılığını çok önemli noktalara getirdiklerini kaydetti. Çalışmalarda emeği geçen Bestami Zabun’a teşekkür eden Başkan Koçak, bu çalışmaların yeni ekiple de devam edeceğini kaydetti.

Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök ise, “Tarım müdürlüğümüzle hep birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Amacımız hep hizmetteki en üst çıtayı yakalamaktı. İnşallah bundan sonra da yeni bir ekiple çalışacağız. Bestami müdürüme Aksaray’a verdiği değer ve çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

2012 yılında Hatay’dan Aksaray’a geldiğini belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun, “Burada 6 yılımız geçti. Bu süre içerisinde doğru ve adaletli bir şekilde çalışmalarımızı yerine getirmeye gayret ettik. Tamamen çözüm odaklı milletimize hizmet odaklı çalıştık. Allah’ın izniyle buradan gidiyoruz, elhamdülillah bundan sonrada Isparta’da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirilen programa Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bestami Zabun, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan, Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Koray Zeybek, Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Mustafa Şahin, Aksaray il müdürlüğüne yeni atanan Bülent Saklav, müdür yardımcıları ve tarım personeli katıldı.

Programın ardından tarım platformu üyeleri Zabun’a çeşitli hediyeler vererek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.