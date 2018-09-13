Teknofest ile öğrencilerin füzeleri gökyüzüyle buluştu

Aksaray'da ROKETSAN füze atış alanında gerçekleştirilen roket atış yarışmasına 28 takım, 160 yarışmacı katıldı. Öğrenci yarışmacıların ROKETSAN desteği ile hazırladıkları füzeler atış alanında gökyüzüyle buluştu.

Yarışmaya katılan Anadolu Lisesi öğrencisi 18 yaşındaki Leyla Karaşın, hedeflerinin ülkeye bir şeyler katabilmek olduğunu belirterek, “Bizim hedefimiz 3 bin metre yukarı çıkartmak. Umarım çıkar. Çok heyecan verici bir duygu. Gerçekten bunca emek sonunda buraya kadar gelebilmek çok güzel bir duygu. Çok heyecan verici bir duygu. Aslında amacımız yarışmak değildi. Amacımız kendimize bir şey katabilmek, ülkemize bir şey katabilmekti” dedi.

İstanbul Gedik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feriha Kuyumcu da, “Biz roket ve uydu yarışmasına yaklaşık 1 sene önce katılma kararı aldık. Bütün, hem uydu, hem roket, hem de su altı robotu yarışmasına katılacağız. Bugün burada roketlerimizi hakemlere sunacağız” diye konuştu.

ROKETSAN yetkilisi ve Teknofest Roket Yarışması koordinatörü Uğur Arkun, “Teknofest Roket Yarışması uzun bir yolculuk. 152 takımın katılımı ile ilkbaharda yola çıktık. Şu anda yarışmanın son aşamasında sizlerle beraberiz. 28 takım, 160 yarışmacımız son atışa katılmaya hak kazandılar. Bu yarışma aslında dünyada bir tane ülke düzenliyor. Türkiye bu büyüklükte bir yarışmayı düzenleyen 2'inci ülke olmanın sevincini, gururunu yaşıyoruz. Bu yarışmada aslında amatörlere, lise ve üniversite öğrencilerine roketçiliğin temel esaslarını, yani herhangi bir roket geliştirme ve tasarım projesinin tüm aşamalarını atışa kadar geçme imkanı tanıyoruz. Diğer bir güzel ve ilk defa Türkiye'de yapılan bir imkanda önemli parçalarını biz kendilerine destek olarak veriyoruz. Arkadaşlarımız bu yarışmanın tasarım ve geliştirme fazlarında bizzat çalışıyorlar. Raporlarla bizlerde kendilerini denetleyerek atış hazzına kadar getiriyoruz. Biz bu konuya meraklı ve bilgili, roket ve savunma sanayiine meraklı ve bilgili genç nesillerin yetiştirilmesi yönünde bu yarışmadan çok büyük beklentilerimiz var” diye konuştu.