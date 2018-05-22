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22 Mayıs 2018 14:33

Tırın dorsesinin altından 18 bin 500 paket kaçak sigara çıktı

Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu tırın dorsesinin altına gizlenmiş 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tırın dorsesinin altından 18 bin 500 paket kaçak sigara çıktı

22 Mayıs 2018 14:33


Edinilen bilgiye göre, Adana karayolu üzerinde rutin yol kontrolü yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Kom) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Adana’dan Aksaray istikametine seyreden Ahmet K. idaresindeki plastik boru yüklü 33 EJC 32 plakalı tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, tırı aramak için noktaya çekti. Noktada üzerinde yapılan aramada tırın dorsesinin altında gizli bir bölme olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gizli bölmeyi açan ekipler gizli bölme içerisinde toplam 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Sürücü ve yanında bulunan Mahmut T. gözaltına alınırken kaçak sigaraların Mardin ilinden İstanbul iline gideceği öğrenildi.




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