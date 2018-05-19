19 Mayıs kutlamalarına Afrin destanının görüntüleri damga vurdu

Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Yeni Amasya Spor Salonu’nda düzenlediği kutlamalarda halk oyunları ekibinin hazırladığı ‘Amasya Oratoryosu Kurtuluş’ adlı gösterinin son bölümünde Türk askerinin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda gösterdiği kahramanlık görüntüleri izlettirildi. Teröristbaşı Öcalan’ın posterinin uçakla imha edildiği anlar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin dosta güven, düşmana korku saldığı o görüntüler izleyiciler tarafından alkışlandı.

Halkın ve gençlerin bayramını kutlayan Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir, gösteriyi hazırlayan ekibi kutladı.