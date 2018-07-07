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07 Temmuz 2018 09:36

532 yıllık caminin duvarlarını kadın nakkaşlar renklendiriyor

Şehzadeler Şehri Amasya’da 532 yıllık Sultan II.

532 yıllık caminin duvarlarını kadın nakkaşlar renklendiriyor

07 Temmuz 2018 09:36

Beyazıd Camisi’nin restorasyon çalışmalarında kadın nakkaşlar da görev alıyor.


1481-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan şehrin en büyük ibadethanesindeki kapsamlı restorasyon çalışmalarında Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinden çıkan 1952 yılında çekilmiş 1939’daki depremde yıkılan orijinal kalem işi süslemelerin aynısının yeniden uygulanması kararlaştırıldı. Yaklaşık 400 yıllık nadide süslemeler, kadın nakkaşların elinde yeniden hayat bulmaya başladı. Kadın nakkaşlar caminin metrelerce yükseklikteki kubbesi ile duvarlarının süslenmesi için kurulan iskelenin üzerinde saatlerce titizlikle çalışıp duvarları süslüyor.


Üniversiteden mezun olduktan sonra zevkli olduğu için bu işe başladığını belirten nakkaş Afiyet Ayhan, 4 yılda 7 cami ve bir müzenin restorasyonunda görev aldığını belirterek tarihe dokunmanın farklı bir duygu olduğunu söyledi. Mesleğinin zorluklarına da değinen Ayhan, “İskeleye çıkmak bir bayan için biraz zor ama alıştık. Normal yolda yürür gibi yürüyorsun” dedi.


Çalıştığı restorasyon işlerinin her birinde geçmişin izlerinin olduğunu anlatan nakkaş Sibel Yıldırım ise, “Mesleğimi çok seviyorum. Kadınlar bu işi çok daha iyi yapıyorlar” diye konuştu.


Restoratör Emine Karaman da titizlikle sürdürülen projede 1939 yılındaki depremde yıkılan kubbedeki yaklaşık 400 yıllık orijinal kalem işi süslemelerin birebir örneklerinin uygulandığını kaydetti.




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