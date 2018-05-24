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24 Mayıs 2018 12:40

81 askerin hastanelik olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Amasya 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 81 askerin içtima sırasında sinek ilacından etkilenerek hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

81 askerin hastanelik olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı

24 Mayıs 2018 12:40


Belediyeye ait temizlik ekibinin birliğe yakın ağaçlık alanda ilaçlama yapması sonrası içtimada iken rahatsızlanan askerlerin ambulanslar ve otobüslerle getirildikleri Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri sonrası taburcu olmalarının ardından harekete geçen Amasya Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturma başlattığı öğrenildi.


Olayı duyar duymaz hastaneye gidip askerlerinin tedavilerini takip eden Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile tüm ekiplerini seferber eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz’den bilgi alıp tedavi gören askerleri ziyaret eden Amasya Valisi Dr. Osman Varol da içlerinde hayati tehlikesi olanın bulunmadığını açıklamıştı.




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