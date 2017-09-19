Albayrak’a şehit hatırası kütüphane

2007 yılında Tunceli Pülümür’de teröristlerin karakola saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Er Eraslan Güngör’ün anısı ilkokulu okuduğu okulda yaşatılacak. Yüzlerce kitap ve modern kırtasiye araçlarıyla donatılan kütüphane ve okuma salonunun açılışını Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ile eşi Gülden Akşit, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş yaptı.

Albay Akşit’e plaket vermesinin ardından vatanı için canını veren şehit Güngör’e rahmet dileyip öğrencilere seslenen Vali Varol, “Sizler geleceğimizin teminatısınız. Bu ülke mevcudiyetini güçlenerek sürdürecek. Sizlere her türlü modern eğitim imkanını sağlamak için devletimiz elinden gelen tüm gayreti gösteriyor” dedi.

Öğretmenlerin görevine de dikkat çeken Varol, “Sizler devletin en önemli kamu hizmeti olan eğitimi sunan en önemli kamu görevlilerisiniz. Lütfen icra ettiğiniz bu işin öneminin farkında olun. Kendinizi devletin en şanlı ve en önemli görevini icra eden en asil görevlileri olarak görün. Biz bu şekilde inanıyoruz. Bu anlamda sizlerin donanımınıza, eğitiminize ve tecrübenize sonsuz güveniyoruz. Çocuklarımıza küçük dokunuşlarla birazcık normalin üstünde ilgiliyle yaklaşırsanız o çocukların geleceğinde birçok şeyi değiştirebilirsiniz. Görevinizi yaparken öneminizin devletimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz için ne kadar önemli olduğunun farkında olun” şeklinde konuştu.