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14 Mayıs 2018 17:21

Amasya Belediyesinin 2 müzesine ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen müze özendirme yarışmasında Amasya Belediyesine ait Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi ile Ferhat Şirin Aşıklar Müzesi ödül aldı.

Amasya Belediyesinin 2 müzesine ödül

14 Mayıs 2018 17:21


Birliğin Kastamonu’da düzenlenen buluşmasında Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla ilk kez 2016 yılında yapılan müze özendirme yarışmasının bu yılki programında ödüle layık görülen müzeler açıklandı.


39 müzenin 6 farklı kategorilerde değerlendirildiği yarışmada Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi tarih ve kültür müzesi ödülüne, Ferhat Şirin Aşıklar Müzesi de teşekkür belgesine layık görüldü.


Törene katılan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, ödülü eski Tarihi Kentler Birliği Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’dan aldı.




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