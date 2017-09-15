Amasya ile Berat kardeş şehir oldu

Türkiye’den Arnavutluk’a giden Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Berat Belediye Başkanı Petrit Sinaj ile anlaşmayı imzaladı. Arnavutluk’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan olan Berat’ın Osumi nehrinin iki yakası üzerine kurulu olduğunu belirten Belediye Başkanı Petrit Sinaj, “Berat, kalenin eteğinde sıralanmış kırmızı kiremit çatılı tarihi evleri ile Amasya’ya çok benzemektedir. ‘Bin pencereli şehir’ ve ‘Beyaz şehir’ olarak tanımlanan Berat, Arnavutluk’un tarihi dokusu en iyi korunmuş şehridir. Bir yakasında Müslüman mahallesi, diğer yakasında ise Hristiyan mahallesinin yer aldığı nehrin üzerinde inci bir gerdanlık gibi uzanan ve 18. yüzyılda Ahmet Kurt Paşa tarafından yaptırılan Gorica Köprüsü ecdadımızın en güzel miraslarındandır” dedi.

Kale içerisinde Onufri Müzesi, freskleri ile ünlü Bizans Kilisesi ve II. Bayezid zamanında yapılan bir caminin minaresinin bulunduğuna değinen Petrit Sinaj, “Ayrıca Arnavutluk seferi sırasında 1492’de Berat’a gelen Sultan II. Bayezid kalede kendi adını taşıyan Berat’ın ilk camisi Kızıl Cami’yi yaptırmıştır. Temmuz 2008’de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilen Mangalem Mahallesi’nde ise 15. yüzyılda II. Bayezid adına inşa ettirilen Sultan Camisi ve camiyle aynı bahçeyi paylaşan Halveti Tekkesi bulunmaktadır. Biz aynı medeniyetin ayrı kalmış iki kardeşi ve beldesiyiz. Tarihten gelen birlikteliğimizi şimdi resmi kardeşlik protokolü ile perçinlemiş olduk. İşbirliğimiz bundan sonra iki belediye arasında en iyi şekilde devam edecektir” diye konuştu.

Belediye meclis üyeleri ve birim müdürleriyle birlikte Arnavutluk’ta bulunmaktan mutlu olduğunu anlatan Amasya Belediye Başkanı Özdemir de, “Amasya, binlerce yıllık tarihi geçmişi ve birikimi ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir tarih ve kültür şehridir. Her adımda karşımıza çıkan tarihi eserleriyle bir dünya mirasıdır. Amasya dünya tarihi açısından önemli olduğu gibi, Türk tarihi bakımında da oldukça değerli bir şehirdir. UNESCO dünya miras listesinde kalıcı listeye girmek için çalışmalarımız devam etmektedir. İmzalanan bu protokolün iki Belediye arasında tüm alanlarda başarılı bir işbirliğinin sürdürülmesine vesile olacaktır. Kardeş kent olmak için attığımız imzamızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.