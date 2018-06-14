Amasya Üniversitesinden Mali ile işbirliği anlaşması

Dr. Metin Orbay, Mali Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Birahim Soumare ile işbirliği anlaşması imzaladı.

2014 yılından bu yana Türkiye’de bulunduğunu anlatan Büyükelçi Soumare son dönemde Afrika-Türkiye yakınlaşması bağlamında çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini, bu kapsamda Amasya’da da kamu kurum kuruluş temsilcileri, iş adamları ve sanayicilerle buluşarak Mali Cumhuriyeti’nin ihtiyacı olan iş birliğini artırmayı amaçladıklarını vurguladı.

Amasya Üniversitesinde çeşitli Afrika ülkelerinden birçok öğrenci olduğunu ve yapılan anlaşmayla yakın dönemde ülkesinden de öğrencinin gelebileceğine değinen Soumare, Mali’deki geniş tarım arazilerinin modern tarım anlayışıyla işlenebilmesi için eğitimli teknik elemanlara ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

İmzalanan anlaşma gereğince her iki ülkeden akademisyenlerin karşılıklı ziyaretlerde bulunabileceklerini, yaptıkları ulusal ve uluslararası anlaşmalar sonucunda dünyanın birçok ülkesinden öğrencilerin Amasya’da eğitim aldığına değinen Rektör Orbay da Malili öğrencileri de görmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.