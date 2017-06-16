Amasya Valisi Işık’tan o jetlerle ilgili açıklama

Hava sahamız düşmanlara kapalıdır. Göklerde uçacak hainler aramızda yoktur” dedi.

Kutlanan 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 98. yıldönümü dolayısıyla 22 Haziran günü gösteri uçuşu gerçekleştirecek olan Türk Hava Kuvvetlerine ait 3 jetin bugün şehir merkezinden yakın geçişi esnasında çıkardığı sesin bazı vatandaşları tedirgin etmesinin ardından Amasya Belediyesi uçakların 22 Haziran günü yapılacak gösteri uçuşu dolayısıyla prova yaptığı anonsunda bulundu.

İHA muhabirine açıklama yapan Vali Işık, Merzifon 5. Ana Jet Üssünden kalkan muharip uçakların bilgisi dahilinde prova uçuşu yaptığını söyledi. Uçakları valilik önünden kendisi de izleyen Salih Işık, “Halkımız rahat olsun. Hava sahamız düşmanlara kapalıdır. Göklerde uçacak hainler aramızda yoktur. Vatanına, milletine bağlı kahraman pilotlarımız şu anda semalarda uçuyor ve göreve hazır vaziyette bekliyorlar” diye konuştu.

Uçakların gösteri yapacağının daha önceden afişlerle halka duyurulduğuna değinen Işık, bu gibi durumlarda halkın tedirgin olmaması için önceden duyuru yapılıp kamuoyunun daha fazla bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.