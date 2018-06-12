Amasya’da 12 Haziran Festivali başladı

Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 99. yıldönümü dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kente gelişinde karşılandığı Cülüs Tepe’den Yavuz Selim Meydanı’na kadar ’Atatürk ve Bayrağa Saygı Yürüyüşü’ yapıldı.

Askeri ve mülkü erkan ile öğrencilerin de katıldığı yürüyüşe öncülük eden Vali Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ile Belediye Başkanı Cafer Özdemir halka karanfil dağıttılar. Yürüyüşün sonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıta çelenk sunulup Atatürk’ün Amasya’ya gelişindeki halka hitabı okundu.

Konuşmasında Amasya Tamimi’nden geçen ‘Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ifadesine işaret eden Vali Varol, “Bu cümle Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletine duyduğu güvenin ve hürriyete inancının olan inancının apaçık işareti, var olmak ile yok olmak arasında tercihe zorlanmış bir milletin Kurtuluş Mücadelesi’nin özetidir” dedi.

Başkan Özdemir de festivelin 10 gün boyunca coşkuyla süreceğini söyledi.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği programda halk oyunları ekipleri gösteri sunarken tören geçişi yapıldı.