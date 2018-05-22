Amasya’da AK Parti’den ilk mesaj: 3-0

AK Parti Amasya milletvekili adayları olan M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez ve Abdulkerim Buğra Şimşek’in isminin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada TBMM’ye 3 milletvekili gönderen Amasya’da ilk defa 3 milletvekili adaylarının üçünü de seçtirmeye bu kadar yakın olduklarını belirten Mehmet Ünek, “Dolaşmadık sokak, dolaşmadık cadde, dolaşmadık köy bırakmayacağız. İnşallah 3-0 ile götüreceğiz” diye konuştu.

Ünek, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük bir farkla başkan seçtirmek için çok çalışacaklarını söyledi.