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09 Temmuz 2018 10:38

Amasya’da jandarmadan ‘düğün dernek’ operasyonu: 14 silaha el konuldu, 9 gözaltı

Amasya’da jandarmanın düğün magandalarına yönelik düzenlediği ‘Amasya Düğün Dernek’ adlı operasyonda 14 silah ve bir miktar mühimmata el konuldu.

Amasya’da jandarmadan ‘düğün dernek’ operasyonu: 14 silaha el konuldu, 9 gözaltı

09 Temmuz 2018 10:38

Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi de yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, köy ve mahallelerde 2 gündür yapılan düğünlere tebdili kıyafetle giden Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir süre alanda durduktan sonra silahla ateş eden şahısları belirledi. Diğer devriye ekiplerinin düğün alanına gelmesiyle saptanan şahıslar hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda 10 tabanca ile 4 av tüfeğine ve bir miktar mühimmata el konuldu.


Yaklaşık 240 personelin görev aldığı operasyonda yapılan kimlik kontrollerinde eşitli suçlardan aranan toplam (9) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.




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