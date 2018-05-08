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08 Mayıs 2018 08:44

Amasya’da kirazlar 20 gün erkenden oldu

Türkiye’nin önemli kiraz üretim merkezlerinden Amasya’da erkenci kiraz türleri bu yıl beklenenden 20 gün erkenden ürün verdi.

Amasya’da kirazlar 20 gün erkenden oldu

08 Mayıs 2018 08:44


Yörede ‘meyve diyarı’ olarak adlandırılan Ziyaret beldesinde yaşayan Metin Çakar, “Kirazlarımız bu yıl mevsim şartlarından dolayı en az 20 gün erken oldu” dedi.


Normal şartlarda her yıl Haziran ayında kiraz hasadına başladıklarını ancak bu yıl kış döneminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için bu durumla karşılaştıklarını belirten Çakar (60), “Fiyatlar 5 ile 10 TL arasında değişiyor. Ben kirazları Samsun’a gönderiyorum. Çoğu arkadaşım ise il merkezine satıyor” diye konuştu.


Kirazın antioksidan özelliğinin de olduğunu vurgulayan Çakar, “Kiraz her derde devadır. Kiraz yiyen kolay kolay hasta olmaz. Hele hele şu mevsimde herkes bol bol kiraz yesin” diye konuştu.




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