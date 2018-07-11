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11 Temmuz 2018 13:10

Amasya’da sünnet şöleninde 44 çocuk sünnet oldu

Amasya Belediyesi ile Hayatcan Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen sünnet şöleninde 44 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Amasya’da sünnet şöleninde 44 çocuk sünnet oldu

11 Temmuz 2018 13:10


Belediyeye ait otobüsle şehir turu attıktan sonra bir düğün salonunda düzenlenen sünnet şöleninde konuşan Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, altın hediye ettiği sünnet olan çocukları ve ailelerini kutlayarak bu şöleni 9. kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.


Belediye ile Hayatcan yöneticilerini kutlayan Vali Varol da, “Yerel yönetimin fiziksel yatırımlar yaparken aynı zamanda sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın, ailelerimizin sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyorlar” diye konuştu.


Emniyet Müdürü Fahri Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çittır, Hayatcan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Erdem ile diğer yetkililer ve ailelerin katıldığı şölende çocuklara bisiklet hediye edildi.




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