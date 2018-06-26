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26 Haziran 2018 14:26

Amasya’da yeni kültür rotası Sofular Mahallesi

Amasya’da tarihi Sofular Mahallesi’nde evlerin cephelerinin yenilenmesinin ardından Amasya İl Özel İdaresi ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında imzalanan ‘Kadim Kentin Yeni Kültür Rotası, Sofular’ adlı projeyle de alt yapı ve üst yapı iyileştirme çalışması kapsamında iki tescilli yapı uygulanacak restorasyon ile ‘Yaşam Kültürleri Müzesi’ne dönüştürülecek.

Amasya’da yeni kültür rotası Sofular Mahallesi

26 Haziran 2018 14:26


Toplam 1 milyon 630 bin TL bütçeli projenin 737 bin 381 TL’lik kısmı OKA tarafından karşılanacağını belirten Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu, “Bu projenin turizm kaynaklı ekonomik ve kültürel kalkınma potansiyelinin harekete geçirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir. Böylesine tarih de yer almış nice kutlu insanların gelip geçtiği ilimizi alt yapı ve üst yapı iyileştirme projeleri ile destekleyip, yaşam kültür merkezleri ile tarihimizi tanıtmayı hedefliyoruz” dedi.


Şehrin her bir köşesi tarihin tanığı olduğunu vurgulayan Aykutlu, “Böyle güzel tarih kokan bir memleketi turizmin içine daha fazla katıp tanıtmayı hedeflemiş olan projemiz nesilden nesle tarihimizin unutularak değil hatırlanarak gitmesini sağlayacaktır. Turizme yönelik kentsel alt yapının sürdürülebilir bir yaklaşımla iyileştirilmesi ve bununla beraber çevresel-kentsel kalitenin artırılması da amaçlanmıştır” diye konuştu.




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