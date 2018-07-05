Amasya’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Duran Y. yönetimindeki 60 RC 333 plakalı yolcu otobüsü Suluova ilçe girişindeki kavşakta Abdul Samet Cenik’in kullandığı 05 FC 142 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki Miyase Cenik olay yerinde, Hamide Özcan ise kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Cenik ise ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.