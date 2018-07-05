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05 Temmuz 2018 12:01

Amasya’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1’i yaralandı.

Amasya’da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

05 Temmuz 2018 12:01


Edinilen bilgiye göre, Duran Y. yönetimindeki 60 RC 333 plakalı yolcu otobüsü Suluova ilçe girişindeki kavşakta Abdul Samet Cenik’in kullandığı 05 FC 142 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hurdaya dönen otomobildeki Miyase Cenik olay yerinde, Hamide Özcan ise kaldırıldığı Suluova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Cenik ise ambulansla kaldırıldığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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