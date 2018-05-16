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16 Mayıs 2018 10:14

Amasya’daki okuma-yazma seferberliğinde 250 mezun

Amasya’da uygulanan okuma-yazma seferberliği kapsamında eğitim alan 250 vatandaş kursu başarıyla tamamlayıp sertifika aldı.

Amasya’daki okuma-yazma seferberliğinde 250 mezun

16 Mayıs 2018 10:14


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan seferberliği kapsamında Amasya Merkez Halk Eğitim Merkezinin açtığı 75 kursta aldıkları 1. kademe eğitimi tamamlayan 233’ü kadın 250 kursiyer belgelerini Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile eşi Funda Varol’un elinden aldılar.


Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen törende çalışmalar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş, il genelinde Mart ayında açılan 182 kursa toplam bin 192 kursiyerin katıldığını söyledi.


Kursiyerlerin göstermiş olduğu azim ve gayreti çok kıymetli bulduğunu belirten Vali Varol da, “Hem gündelik telaşe içerisinde kurslara devam etmeniz hem de belli bir yaştan sonra belli bir formata bağlı kalabilmeniz gerçekten çok önemli. Zorlukların olduğunu bilmek ve ben bu zorluklara katlanacağım diyebilmek bile başlı başına bir cesaret örneği. Bunun için hepinizi tebrik ediyorum. Ben bu proje boyunca gerçekten gayretle çalışan tüm öğretmenlerimize ve eğitimcilerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hevesle bu işin peşinden gittiler ve bunu sürdürdüler. Bunun devamında özellikle daha fazla kursiyerimizin 2. kademeye katılımını diliyorum” diye konuştu.


Varol, projeyi başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’a da ortaya koydukları farkındalık ve çaba içinde minnet duyduğunu vurguladı.


Kursiyerler Nadide Kaynarpınar, Ayşe Yeşil ve Hatice Hicin’in teşekkür konuşması yaptığı törenin sonunda kursiyerlerin yazdığı mektuplar sergilendi.




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