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15 Mayıs 2018 19:33

Amasyalılardan ABD ile İsrail’e tepki

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasıyla İsrail askerleri tarafından Filistinlilere karşı başlatılan katliam Amasya’da kınandı.

Amasyalılardan ABD ile İsrail’e tepki

15 Mayıs 2018 19:33

Yavuz Selim Meydanında toplanan vatandaşlar Filistinlilere destek verip ABD ile İsrail’e tepki gösterdi.


Düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi Recep Eliaçık, “Amerika Birleşik Devletlerinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir” dedi.


İçine düştüğü akıl tutulmasının ABD’yi dünya devletleri arasında yalnızlığa mahkum bırakırken ve İsrail’in işlediği suçlara ortak ettiğini belirten Eliaçık, “İsrail dünyanın gözü önünde apaçık bir soykırım gerçekleştirmektedir. Buna asla sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin devletinin başkentidir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumların yanında durmak, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir” diye konuştu.


Eliaçık, "İsrail’in şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve yüzlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini lanetliyoruz" şeklinde konuştu.


Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir’in de katıldığı açıklamanın sonunda zulme uğrayan Müslümanlar için dua edildi.




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