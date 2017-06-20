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20 Haziran 2017 11:20

Amasya’nın kirazları yarıştı

Amasya’da düzenlenen 12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında kiraz teşvik yarışması yapıldı.

Amasya’nın kirazları yarıştı

20 Haziran 2017 11:20


38 üreticinin katıldığı yarışmada birincilik ödülünü Mücahit Karabıyık, ikincilik ödülünü Ahmet Ercan, üçüncülük ödülünü ise Ali Pehlivan kazandı.


Yarışmanın 37 yıldır düzenlendiğini belirten İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Lokman Gültekin, 35 bin ton üretimle Amasya’dan 9 ülkeye ihracat yapıldığını söyledi.


İlde 74 farklı bitkisel ürün çeşidinin yer aldığına değinen Gültekin, “Amasya misket elmamız sadece Amasya’da yetiştirilebiliyor. Şeker pancarı ve şeker pancarı tohumluğu var. Bamya, kiraz, haşhaşımız var. Bu üretimlerimiz Türkiye ortalamasında ilk 5 sırada yer alırken hayvansal üretimde de Afyon, Kırşehir, Konya ve Erzurum ile beraber bu büyük potansiyelimizi beraber paylaşıyoruz. Mevcut durumumuzu daha da ileriye götürebilme adına bakanlığımızca tarımsal destekleme kapsamında Amasya ilimize her yıl 55 milyon TL nakit destek sağlandığını da gururla ifade etmek isterim” diye konuştu.




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