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12 Mayıs 2018 08:27

Annelerden Kızılay’a kan desteği

Amasya’da Anneler Günü öncesi bağış toplamak için bir okula giden Türk Kızılayı ekibine destek, öğretmenler ile öğrenci velisi annelerden geldi.

Annelerden Kızılay’a kan desteği

12 Mayıs 2018 08:27


Abdurrahman Kamil Ortaokulunda kuracağı bağış standı öncesi öğrencilerle temasa geçip kampanyanın duyurulmasını sağlayan Türk Kızılayı ekibi, gittikleri okulda öğretmenlerin ve öğrenci velisi annelerin desteğiyle karşılaştı.


2 çocuk annesi öğretmen Tuğba Akın, “Anneler Günü hediyemiz olsun diye ihtiyacı olan insanlar için bir vatandaş, anne olarak kan bağışında bulundum” dedi.


Türk Kızılayı’nın ülke genelindeki kan ihtiyacının sağlanması için sürdürdüğü çalışmaları takip ettiğine değinen 2 çocuk annesi öğrenci velisi Burçak Özşen de, “Çocuklarımız ‘Bir kan üç can’ sloganıyla bize ulaştı. İnşallah bizim de kanımızla faydamız olur” diye konuştu.


Öğrencilerden Berrak Bektaş arkadaşlarıyla birlikte annelerine kampanyayı anlattıklarında büyük destek gördüğünü anlatırken, bu çağrıya kayıtsız kalamadıklarını vurgulayan Nuray Bektaş da, “Kanınızın birilerine faydasının olacağını düşünmek çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.




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