Atatürk’e destek için altınlarını veren din adamı

19 Mayıs 1919’da Samsun’a adım atması sonrası 12 Haziran’da Amasya’ya gelip halkın desteğini ardına almaya çalışan Mustafa Kemal Paşa’ya ilk maddi destek bir din adamından gelmiş. Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç, Sultan II. Bayezid Camisi’nde hutbede Milli Mücadele’ye destek olunması gerektiğinin altını çizen vaiz Abdurrahman Kamil Efendi’nin biriktirdiği altınlarını da verdiğini söyledi. Bunun Milli Mücadele’nin ilk sivil yardımı olduğunun altını çizen Hüseyin Menç, “Kurulan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin maddi yönden desteklenmesi lüzumu üzerine yıllarca maaşından artırıp ‘bir gün lazım olur’ düşüncesi ile biriktirdiği altınları kırmızı bir mendil içerisinde Mustafa Kemal Paşa’ya uzatan Abdurrahman Kamil Efendi’nin ‘Bunlar benden çok milletin hâlâsı için sizlere lazım’ sözü tarihe altın harflerle geçecek bir sözdür” diye konuştu.

Menç, 5 yıl sonra 24 Eylül 1924’te şehre gelen Atatürk’ün bu anı için "Genç cumhuriyetimiz bu gibi ulema ile iftihar eder" ifadelerini kullandığı vurguladı.