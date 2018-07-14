Murat Kırlangıç, “Etrafı ateş çemberi olan Türkiye, siyasi iradenin dik duruşu, ekonomisinin dayanıklılığı ve yerli ile milli imkanların kullanılmasıyla terör yuvalarına yönelik uyguladığı sınır ötesi operasyonlarla gücünü dünyaya gösterdi” dedi.

15 Temmuz’un darbenin ötesinde bir işgal girişimi olduğunu vurgulayan ATSO Başkanı Kırlangıç, "15 Temmuz İstiklal Harbinden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece Fetullahçı Terör Örgütü devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı Türkiye Cumhuriyeti’ni bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah’a şükürler olsun milletimiz cesareti ve feraseti ile bu belayı, bu fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden bu saldırı karşısında dik durdu, canı pahasına değerlerini savundu. Böyle bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Saldırıdan olumsuz etkilenen Türk ekonomisinin alınan önlemler sayesinde hızla toparlandığını ve daha darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmeden ekonomide yüzde 5’lik büyümenin yakalanıp istihdam rekorlarının kırıldığını anımsatan Kırlangıç, “Başta aziz milletimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve medya kararlı duruşuyla unutulmayacak bir destan yazdı. Şimdi biz dimdik ayaktayız. Ülkemizin geleceğini inşa ederken yaşadıklarımızdan aldığımız dersler bize ışık olacak. Biz ülkemizin geleceğinden umutluyuz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz gecesi gövdesini siper eden aziz şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere ve o gecenin isimsiz kahramanlarına uzun ömürler dileyen Kırlangıç, darbe girişimi sonrası yakalanan suçluların Türk adaletinin önüne çıkarılıp hesap verdiklerine değinerek diğerlerinin de er yada geç hesaplarının görüleceğine inandığını vurguladı.