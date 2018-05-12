Başkan Öztürk: “Engelli dostu bir belediyeyiz”

Hepimiz engelli olmak için bir potansiyeliz. Bu nedenle toplum olarak engellilere bakış açımızı insani yönde değiştirmeliyiz” dedi.

Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada engelli olarak nitelendirilen vatandaşların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi için çaba harcanmasının çağdaş toplum anlayışının bir parçası olduğunu belirten Başkan Öztürk, “Bu bilinçle eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan, kültür ve sanata, spor ve kent standartlarının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik ve sosyal desteğe kadar çok ciddi ve çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar sadece engelli vatandaşlarımızın değil ailelerinin, çevrenin, toplumun, yerel yönetimlerin kısacası tüm insanların ortak sorunudur. Bu sorunları çözmek için toplumun her kademesinin ortaklaşa çalışması gereğine inanıyorum” diye konuştu.

Engelli olmanın bir kusur olmadığının herkes tarafından bilinmesi gerektiğine değinen Öztürk, “Engelli vatandaşlarımız için fırsat eşitliğini tanıyan bir düşünce ve uygulama içinde olmamız gerekmektedir. İş ve eğitim hayatında olduğu kadar, günlük hayatlarında da daha aktif bir yaşam sürmelerinin en doğal hakları olduğuna inanıyorum. Her türlü engel aşılır. Yeter ki insanların gönlünde ve beyinlerindeki engeller aşılsın. Biz Taşova Belediyesi olarak engelli dostu bir belediyeyiz. Hepimiz engelli olmak için bir potansiyeliz. Bu nedenle toplum olarak engellilere bakış açımızı insani yönde değiştirmeliyiz. Gereken ilgi ve desteği sağlamalı ve onları yalnız bırakmamalıyız” şeklinde konuştu.