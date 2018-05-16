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16 Mayıs 2018 23:46

Belediye bandosundan 154 yıllık Ramazan konseri

Şehzadeler şehri Amasya’da Ramazan ayında iftar ve sahur saatlerinden önce tarihi Harşena Kalesi’ne çıkan Amasya Belediyesi bando ekibi 154 yıldır konser veriyor.

Belediye bandosundan 154 yıllık Ramazan konseri

16 Mayıs 2018 23:46


Bando konserinin yanı sıra 1865 yılından bu yana kaleden atılan Ramazan topunu ise bu defa Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile birlikte ateşleyen Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bu yolla duyurulduğunu belirterek Osmanlı döneminden kalma bu geleneği sürdürdüklerini söyledi.


İftar ve sahur vakitlerinden bir saat öncesinde bir bölümünü otobüsle kalan kısmını ise yürüyerek çıktıkları kalede konser verdiklerini belirten bando şefi Hakan Dinçer de, “150 yılı aşkın bu geleneği devam ettirmekte gurur duyuyoruz” diye konuştu.


Dinçer, Ramazan ayı boyunca Plevne Marşı, Diriliş Marşı ve Mehter Marşını seslendireceklerini söyledi.




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