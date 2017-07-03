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03 Temmuz 2017 09:54

Belediyeden iki mahalleye park

Amasya Belediyesi, Akbilek ve Şeyhcui Mahallelerinde 2 yeni park alanı oluşturdu.

Belediyeden iki mahalleye park

03 Temmuz 2017 09:54


Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, “Sağlıkla, mutlulukla, paylaşımla bir arada olmanın değeriyle büyüyen çocukların, kentte yaşayan çocuklarla eşit şartları sağlayarak sağlıklı bir toplum oluşturacağının bilinciyle onlar için en iyisini ve en güzelini yapmaya çalışıyoruz” dedi.


Yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Başkan Özdemir, “Çocuklarımız için her mahallede güvenilir çocuk oyun alanları yaratmayı hedefliyoruz. Parklarımızı sadece çocuklarımız için değil büyük, küçük herkesin faydalanabileceği şekilde düzenliyoruz. Alanlar uygun olduğu sürece yeni yaptığımız tüm parkları çocuk oyun gurupları, oturma, spor ve yürüyüş alanları ile donatıyoruz” diye konuştu.


Yeni parkları kurarken bir taraftan da eski parkları yenileyerek bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Özdemir, “Park çalışmalarımız bundan sonra da vatandaşlarımızdan gelen talepler ve ihtiyaçlar çerçevesinde devam edecek. Bu parklarımız tüm halkımıza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.




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