Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 14:35

Bir kamyon dolusu fidan 10 dakikada dağıtıldı

Bir kamyon dolusu fidan 10 dakikada dağıtıldı

31 Aralık 2016 14:35

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, yeni yıl dolayısıyla halka 4 bin fidan dağıttı.
Amasya Valisi Salih Işık ile Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane’nin de katılımıyla Yavuz Selim Meydanı’nda düzenlenen törende bir kamyon dolusu fidanın dağıtımı 10 dakika gibi kısa sürede gerçekleşti. Yılbaşı etkinlikleri öncesi çam ağaçlarının kesildiğine değinen Bölge Müdürü Nane, “Ne yazık ki çam ağaçları kesilerek bir gelenek olarak süslenmekte. Bu doğru bir yaklaşım değildir” dedi.
Nane, “Vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Halkımızın yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız aldıkları bu fidanları yılbaşından sonra uygun ortamda toprakla buluşturulursa doğaya bir katkı yapmış olurlar” diye konuştu.
Kendisine verilen fidan hakkında bilgi alan Vali Işık da halkın fidan dağıtımına olan ilgisinden memnun olduğunu söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    3°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç