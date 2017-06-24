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24 Haziran 2017 02:33

Boğa hem yolu hem de bayramı şaşırdı

Kurban Bayramı’nda yaşanan yollarda kaçan boğa manzarası bu kez Ramazan bayramı öncesi Amasya’da yaşandı.

Boğa hem yolu hem de bayramı şaşırdı

24 Haziran 2017 02:33


Amasya’da kaldığı ahırdan kaçan öfkeli boğa Ramazan Bayramı tatili öncesi memleketlerine gitmek için yollara düşen tatilcileri çileden çıkardı.


Amasya - Samsun karayolu Boğazköy mevkisinde yol ortasında ilerleyip peşine taktığı tatilcileri yaklaşık bir saat boyunca yollarından edip bir süre yolda etrafı gözetleyen boğayı takip eden trafik polisleri zarar vermemesi için vatandaşları yaklaştırmadı. Bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ardından Amasya Belediyesi görevlilerinin iğneyle uyuşturduğu boğa sahibine teslim edildi.


Geç saatlerde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğu yolun tek yönü daha sonra trafiğe açıldı.




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