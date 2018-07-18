Bu yaza damgasını vuran soğan tam bir şifa deposu

Değerlenen soğan laboratuvara girdi ve uzmanlar faydaları ile ilgili açıklama yaptı.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulunda Bitki Koruma bölümünde görev yapan Öğretim Üyesi Dr. İdris Bektaş, içerisinde A, B ve C vitaminlerinin bulunmasının yanı sıra karbonhidrat, yağ ile protein bakımından da çok zengin bir ürün olan soğanın halkın temel besin kaynağı olarak gösterildiği için ’mutfakların kralı’ olarak adlandırıldığını söyledi.

Geleneksel tıpta da kullanılıyor

Soğanın zengin miktarda antioksidan barındırdığını vurgulayan Dr. Bektaş, "Geleneksel tıpta, bronşit tedavisinde, mide ağrılarının tedavisinde boğaz iltihabında kullanılan bir bitkidir. Antibiyotik özelliği göstermesinin nedeni içerisinde bulunan kükürtten kaynaklanmaktadır. Hem tıbbi öneme sahip hem de en temel besin maddesi olduğu için son derece önemlidir" dedi.

Doğrarken gözlerin yaşarması çok faydalı

Soğan doğrarken gözlerin yaşarmasının çok faydalı olduğuna değinen Dr. Bektaş, "İçerisinden çıkan gazlar göze ulaştığı zaman gözyaşıyla beraber asitik özellik göstermektedir. Salgılanan gözyaşı göz için son derece faydalıdır. Gözyaşı bezlerinin çalışmasını sağlayarak gözün bir nevi kendi kendini dezenfekte etmesini sağlamaktadır" diye konuştu.