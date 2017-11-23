Çalınan mazotu ararken Kalaşnikof buldular

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Dereli köyünde ormanda kesim yapan işçilerin kullandığı iş makinesi ile 4 traktörden toplam 175 litre mazot çalınması olayı sonrası inceleme başlatan Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aynı köyden şüpheliler I.G. ile H.A.’nın evlerinde arama yaptı. Aramada, çalınan mazotların yanı sıra 1 Kalaşnikof tüfek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatlı tabanca ile bu silahlara ait mühimmatları buldu.

Silahlara el koyan ekipler I.G. ile H.A.’yı gözaltına aldı.