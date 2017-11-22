Diğer
Kategoriler
22 Kasım 2017 09:44

Dağda karşısına çıkan yılkı atlarıyla yarıştı

Dağda motoruyla ilerleyen bir motokrosçu, önüne çıkan yılkı atlarıyla adeta yarıştı.

Dağda karşısına çıkan yılkı atlarıyla yarıştı

22 Kasım 2017 09:44

Motokrosçunun bir anda önüne çıkan yılkı atlarıyla yarıştığı görüntüler kask kamerasına yansıdı.


Amasya ile Samsun sınırında bulunan Akdağ mevkisinde motosikletiyle ilerleyen motokrosçu Ali Erdal, yılkı atı sürüsüyle karşılaştı. Bir süre heyecanlanan Erdal’ın daha sonra peşlerinden gidip atlarla adeta yarıştığı anlar kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


İki at sürüsüyle peş peşe denk geldiği o anları anlatan Erdal, “Onların peşinden motor sürmek gerçekten çok güzeldi. Ben demir atımla giderken onlar da engebeli arazide dörtnala koştular. Gayet besili ve iriydiler. Hatta bir ara korktum. Atlar üzerime gelseler kaçabilir miyim dedim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AMASYA HABERLERİ
AMASYA HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Sisli
    5°C
  • Pazar
    Sisli
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç