Dağda karşısına çıkan yılkı atlarıyla yarıştı

Motokrosçunun bir anda önüne çıkan yılkı atlarıyla yarıştığı görüntüler kask kamerasına yansıdı.

Amasya ile Samsun sınırında bulunan Akdağ mevkisinde motosikletiyle ilerleyen motokrosçu Ali Erdal, yılkı atı sürüsüyle karşılaştı. Bir süre heyecanlanan Erdal’ın daha sonra peşlerinden gidip atlarla adeta yarıştığı anlar kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İki at sürüsüyle peş peşe denk geldiği o anları anlatan Erdal, “Onların peşinden motor sürmek gerçekten çok güzeldi. Ben demir atımla giderken onlar da engebeli arazide dörtnala koştular. Gayet besili ve iriydiler. Hatta bir ara korktum. Atlar üzerime gelseler kaçabilir miyim dedim” dedi.