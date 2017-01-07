El Bab şehidi Astsubay Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunda yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Selçuk Erdoğan, memleketi Amasya’nın Merzifon ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

DEAŞ terör örgütünün 21 Aralık’ta El Bab bölgesinde düzenlediği saldırıda ağır yaralanmasının ardından Gaziantep’te kaldırıldığı Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşen 33 yaşındaki Erdoğan’ın naaşı askeri uçakla Merzifon’a getirildi.

Baba ocağında helallik alındıktan sonra Kara Mustafa Paşa Camisi’nin bulunduğu meydana getirilen Erdoğan’ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitliğe defnedildi.

Cenaze törenine şehidin ailesi ile yakınları, Amasya Valisi Salih Işık, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Ak Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Rafet Dalkıran, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, askeri ve mülki erkan, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

3 aylık eşi Ayşegül, babası emekli asker Şükrü, annesi Hanife ile kardeşleri Ahmet ile Tuğrul şehidi dualarla uğurladı.