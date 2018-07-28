Güvercinlerin arasından uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, şehre yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisini alan Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Amasya - Tokat karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde durdurulan bir yolcu otobüsünden indirilen Y.U. adlı şahsın üzerinde ve yanındaki eşyaların arasında arama yaptı. 2 koliyi açan polisler toplam 12 güvercinle karşılaştı. Bir kolide güvercinlerin arasından paketlenmiş halde 4 parça halinde 43,5 gram ağırlığında skunk maddesi, 15 sentetik hap ile şahsın üzerinde yarısı içilmiş vaziyette tütün ve sentetik uyuşturucuyla karıştırılmış bir sigara bulundu. Güvercinler, el konulan uyuşturucu maddeler ile hakkında uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılarak gözaltına alınan Y.U. sorgulanmak üzere Amasya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.