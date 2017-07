İlk icraat ‘şehit ailelerinin duası’

Osman Varol, şehirdeki ilk ziyaretini şehit ailelerine yapıp hayır dualarını aldı.

Görevine başlarken yaptığı açıklamada “Önce şehit ailelerimizi ziyaret edip onların hayır duasını alarak işe başlamayı düşünüyorum” diyen Vali Varol, eşi Funda Varol ile birlikte şehitler Yusuf Kaya, Osman Karakuş, Hüseyin Hatipoğlu, Ferhat Ünelli ve Gültekin Tırpan’ın ailelerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yardımcısı İsmail Çıttır’ın da yer aldığı ziyaretlerinde geride kalan hatıralarını incelediği şehitlerin yıllar geçse de asla unutulmayacaklarını ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Varol, “Şehit aileleri bu vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bizler de bu emanete layıkıyla sahip çıkabilmek adına devletimizin tüm imkanlarını seferber edeceğiz” dedi.