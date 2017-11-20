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20 Kasım 2017 10:29

Kazan hırsızı yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde iki köydeki 4 evden bakır kazan ve leğenleri çalan hırsız, jandarmanın takibiyle yakalandı.

Kazan hırsızı yakalandı

20 Kasım 2017 10:29


Edinilen bilgiye göre, geçen ay Kuyu köyündeki bir evden bakır kazan ve leğen hırsızlığı yapılması sonrası Türkoğlu köyündeki üç evden de benzeri eşyalar çalındığı ihbarı üzerine olay yerlerinden elde edilen iz ve delilleri değerlendiren Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık şüphelisinin Hacıyakup köyünde yaşayan Engin U. olduğunu tespit etti.


Düzenlenen operasyonda çaldığı kazanlar evinde ve aracında bulunan Engin U. gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği mahkemede tutuklanarak Merzifon Kapalı Cezaevine konuldu.




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