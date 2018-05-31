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31 Mayıs 2018 16:20

Miskod’da projeler sergilendi

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünün uyguladığı Amasya Kodlama Projesi ‘Miskod’ kapsamında öğrencilerin hazırladığı kodlama ve yazılım alanlarındaki projeler ’1.

Miskod’da projeler sergilendi

31 Mayıs 2018 16:20

Kodlama Festivali’nde sergilendi.


Amasya Kodlama Projesi ile öğrencilerin bilgisayar başında oyuna harcadığı zamanı kendi isteğiyle eğlenerek öğrenmeye ayırması ve bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konuma gelmesini istediklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş, teknolojiyi yakından takip eden çocuklara kodlamayı öğreterek, sadece bilişim uygulamaları kullanan değil, yeni uygulamalar üretebilen bir nesil yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.


Proje kapsamında bilişim teknolojileri öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim kurslarının düzenlendiğini değinen Güneş, “Düzenlenen 3 eğitime 60 öğretmen katılmış olup öğretmenlerimiz okullarındaki kodlama faaliyetlerine başlamışlardır. İlimiz genelinde kodlama konusunda istekli, becerili tüm öğrencilere ulaşma ve farkındalık oluşturma hedeflenmiştir” diye konuştu.


İl genelinden 40 okul, 130 öğrenci ve 45 öğretmenin katılımıyla bir alışveriş merkezinde düzenlenen festivaldeki projeleri Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile birlikte dolaşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, dereceye girenlere ödüllerini verdi.




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