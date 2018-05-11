Öğrencilerden askerlere işaret diliyle İstiklal Marşı sürprizi

Bir süredir işaret dili eğitimi alan Nihat Bayramoğlu İlkokulu öğrencileri ay-yıldızlı elbiselerle gittikleri Amasya İl Jandarma Komutanlığında kendilerini karşılayan Mehmetçiklerle hilal şekli oluşturup yaptıkları el işaretleriyle İstiklal Marşı’nı sahnelediler.
İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, birlikte İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri öğrencilere teşekkür etti. Komutanlık bünyesinde kullanılan araç, gereç ve özel maksatlı timler hakkında bilgi edinen öğrenciler, narkotik köpeklerin gösterisini de ilgiyle izlediler.