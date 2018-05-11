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11 Mayıs 2018 09:54

Öğrencilerden askerlere işaret diliyle İstiklal Marşı sürprizi

Amasya’da işaret dili öğrenen bir grup ilkokul öğrencisi gittikleri askeri birlikte işaret diliyle İstiklal Marşı’nı seslendirip sürpriz yaptıkları askerlere moral verdi.

Öğrencilerden askerlere işaret diliyle İstiklal Marşı sürprizi

11 Mayıs 2018 09:54


Bir süredir işaret dili eğitimi alan Nihat Bayramoğlu İlkokulu öğrencileri ay-yıldızlı elbiselerle gittikleri Amasya İl Jandarma Komutanlığında kendilerini karşılayan Mehmetçiklerle hilal şekli oluşturup yaptıkları el işaretleriyle İstiklal Marşı’nı sahnelediler.


İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, birlikte İstiklal Marşı’nı seslendirdikleri öğrencilere teşekkür etti. Komutanlık bünyesinde kullanılan araç, gereç ve özel maksatlı timler hakkında bilgi edinen öğrenciler, narkotik köpeklerin gösterisini de ilgiyle izlediler.




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