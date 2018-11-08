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Polislerden çocuklara yüzme kursu

Amasya’da polisler parçalanmış aile çocukları ile ve şehit, gazi yakınlarına yönelik yüzme kursu veriyor.

Amasya'da polisler parçalanmış aile çocukları ile ve şehit, gazi yakınlarına yönelik yüzme kursu veriyor.


Öğrencilerin sosyal hayata entegre olmalarını istediklerini belirten Amasya Emniyet Müdürü Fahri Bulut, ayrıca su derinlik korkularını yenmek, suya alıştırmak, yüzme öğrenmek ve sel gibi doğal afetlerde kendilerini koruyup özgüvenleri artırmak amacıyla bu kursun düzenlendiğini söyledi.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol da Amasya Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme eğitimi alan çocukları ziyaret sohbet etti.

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