PTT’den şehitler pulu

Üzerinde vatan için canlarını veren şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu pullar Uluslararası Amasya Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide izlenime sunuldu.

Saraydüzü Kışlası’nda düzenlenen serginin açılışına Vali Dr. Osman Varol, PTT Genel Müdürlüğü Değerli Kağıtlar Daire Başkanı Mahmut Orhun, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, Amasya PTT Başmüdürü Cafer Bolat, diğer yetkililer, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergiyi dolaşan Vali Varol, şehitleri hatırlamanın ve ülke için yaptıkları büyük fedakarlıkların bilincinde olmanın önemini vurguladı.