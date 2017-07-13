Dr. Metin Orbay, “15 Temmuz hain darbe girişimi sürecinde yaşananların sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil, Türk tarihinde de benzeri olmayan kara bir lekedir” dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde pek çok darbe girişimiyle karşılaştığına değinen Rektör Orbay, “Ancak 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi, Moğolların Anadolu’yu istilasında, Haçlılarla mücadelede, en yakın dönemde işgal kuvvetlerinin Anadolu’da Polatlı yakınlarına kadar geldiğinde bile yaşanmamıştır. Türk milleti içerisine sızmış asker kılıklı insanlar kendi insanına, kendi silah arkadaşlarına, kendi polisine silah çekerek gazi meclisimizi bombalayarak büyük bir alçaklık göstermişlerdir” diye konuştu.

1960’lı yıllarda kuruluşunu gerçekleştiren ve çekirdek kadrosunun oluşturan FETÖ/PDY terör örgütü bugüne kadar büyük bir gizlilikle faaliyetlerini sürdürdüğüne değinen Prof. Dr. Orbay, “FETÖ/PDY terör örgütü devletimizin tüm kurumlarına akla gelmedik yöntemlerle sızmış ve nihayetinde 15 Temmuz gecesi terörist bir örgüt olarak devlet ve milletimizin imkanları kullanılarak katliama girişmiştir. 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı tavrı, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin ortak duruşu ve milletimiz bu hain darbe girişimi karşısında dik duruşu ile hezimete uğratılmıştır. FETÖ/PDY mensubu bu katiller 15 Temmuz gecesi 248 vatandaşımızı şehit etmiş, 2 bin 193 vatandaşımız ise gazi olmuştur. Yaşanan acı olayın ardından 15 Temmuz ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ ilan edilmiştir. FETÖ/PDY tarafından anayasal düzene, hükümetimize, demokrasimize ve milletimize karşı darbe kalkışması yapılmıştır. Ve halen devlet ve milletimizin imkanları kullanılarak çeşitli fiili saldırılar ve tehdit yöntemleriyle kaos ortamının sürdürülmeye çalışıldığı bilinen bir gerçektir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bu coğrafyadaki bin yıllık kader ortaklığına sahip necip milletimiz, bu günleri sabır ve sağduyu ile aşacaktır. Sağduyu sürecinin en önemli ayağında ise beşeri sermayemiz olan gençlerimiz vardır. Gençlerimizin bu tür örgütlerin ve illegal yapılanmaların bir daha hedefi olmaması için çaba harcamamız gerekmektedir. Bunun yolu ise gençlerimizin eğitim-öğretim ortamına odaklamasından geçmektedir” şeklinde konuştu.

Orbay açıklamasını şöyle tamamladı: “Amasya Üniversitesi ailesi olarak her zaman devletimizden ve milletimizden yana taraf olduğumuzu, demokrasiye bağlı kalarak daha aydınlık bir geleceğe yürüyeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Kalkışmayı bertaraf eden milli iradenin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası’nı kutluyor, mücadelede canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.”