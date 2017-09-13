Şeker pancarının tarladan sofraya yolculuğu başladı

Pancarlarını tarlalarda iş makineleriyle söken üreticiler, 64. pancar kampanyasını başlatan Amasya Şeker Fabrikası’nın yolunu tuttu. Fabrikada tartılarak içindeki şeker oranının tespiti yapılan şeker pancarı, yıkanıp kesme makinelerinde belirli oranlarda kıyılmasının ardından banttan geçirilerek haşlama bölümüne dökülüyor ve 75 santigrat derece sıcak suda tutulan şeker suya geçiyor. Ham şerbet, içindeki pancar kırıntılarından temizlenmek üzere ince metal süzgeçlerden geçiriliyor. Şerbetin içindeki diğer maddelerden şekeri arındırmak ve yüksek dereceli şeker elde edebilmek için kimyasal arıtıma uygulanıyor. Ham şerbet kireçle yapılan kimyasal arıtılması sonrası pişirme istasyonuna geçiyor. Pişirilen şekerli çözeltinin içindeki suyun yüzde 70’i buharlaşıyor. Kristalizasyon işlemi ise vakum altında çalışan ve bir buhar kamarası aracılığıyla ısıtılan kazanlarda yapılıyor. Dinlendirme kapları şeker lapasını sürekli hareket ettirerek şurup ve kristal kütlelerini birbirinden ayırıyor. Kristalleşen şeker daha sonra çuvallanıp satışa sunulmak üzere depolara naklediliyor.

Fabrikada düzenlenen törende konuşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, “Bölgemizde 4 ilde 238 tane köyden 6 bin 734 üreticimizin yaklaşık 114 bin dekar işlediği pancarı alıp, yaklaşık olarak 133 milyon TL doğrudan çiftçimizin cebine girecek bir para var. Piyasaya böyle bir sıcak para girişinin olması ülkemizin ve bölgemizin ekonomik koşulları için çok büyük değerdir” dedi.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı da, “Kampanya döneminde 640 bin ton pancar işleyip yaklaşık 74 bin ton kristal toz şeker ile yan ürün olarak maya ve yem sanayi için önemli ham madde olan 31 bin ton melas, yöremiz besiciliğinde önemli yeri olan 192 bin ton yaş pancar küspesi üretimi gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz” diye konuştu.

40 yıla yakındır şeker pancarı eken Deveci köyünden Ahmet Korkmaz, “Bizim için şeker pancarı kazanç kapısı, garanti mahsul demek. Fiyatı belli. Çürümez, erimez. Tarladan söküp fabrikaya götürürsün” şeklinde konuştu.