Serinlemek için ‘ufo’ya biniyorlar

Merkeze bağlı Ziyaret beldesindeki gölette iki hafta önce başlayan turlar büyük ilgi görüyor. Almanya’da gördüklerinden esinlenip tasarlattığı teknelerinin ortasına semaver ve mangal konabilecek özel bölümler yaptıran işletme yöneticisi Ahmet Özdemir, “Aileler gelip piknik yapıyor. Ortasındaki semaverde çay içiyor. Kimisi bu teknelere ‘semaver taksi’ de diyor” dedi.

Elektrikli motorla çalışan 6 kişilik yüzen ufoların hava sıcaklıklarının artış yaşandığı bugünlerde büyük ilgi gördüğünü anlatan Özdemir, “Havalar çok sıcak. İlgi de çok sıcak oluyor. Gezi esnasında rüzgar oluştuğu için binenler serinliyor” diye konuştu.

Yakınlarıyla bindiği teknede demlenen semaverden çay içip günün yorgunluğunu atan Sevgi Gül de, “Sıcaklar çok fena bastırdı. Ama burası gayet serin. Hiç sıcaktan etkilenmiyoruz” şeklinde konuştu.

Gölette tur atan Şevket Şengün de her bölgesini dolaştığı Türkiye’de böyle bir şeye rastlamadığını söyledi.