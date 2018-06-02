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02 Haziran 2018 14:38

SGK’dan Amasya’daki 3 bin öğrenciye eğitim

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) kapsamında Amasya genelindeki 30 ilkokulda öğrenim gören 3 bin 4.

SGK’dan Amasya’daki 3 bin öğrenciye eğitim

02 Haziran 2018 14:38

sınıf öğrencisine SGK yöneticileri tarafından bir dizi eğitim verildi.


Projenin sosyal güvenlik konusunda bilinç düzeyinin artırılması, denetimin etkin hale getirilmesi ve kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni politikalar üretilmesi amacıyla oluşturulduğunu belirten SGK İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, “Vatandaşların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konularında yeterli bilgiye sahip olmamaları ve bunun bir hak olduğunu bilmemeleri kayıt dışı istihdamı artıran bir etkiye sebep olmaktadır. Bu nedenle kurum olarak her yaşa hitap etmek ve bilgi düzeyini artırmak temel amaçlarımızdandır. Çocuklar ne kadar erken yaşta sigorta kavramını ve sigortalı olmanın önemini kavrayabilirlerse gelecekte o kadar bilinçli bireyler olarak çalışma hayatına girebileceklerdir” dedi.


Ülke genelinde 16 ilde verilen eğitimlerde öğrencilere sosyal güvenliğin önemi, hak ve yükümlülüklerinin anlatıldığına değinen Yurt Şenel, "Sosyal Güvenlik Çocuklarımıza da İyi Gelecek" sloganıyla çanta, hikaye kitabı ve kumbara da dağıtıldığını söyledi.




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