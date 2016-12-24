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24 Aralık 2016 16:17

SGK’dan iş yerlerine bilgilendirme turu

SGK’dan iş yerlerine bilgilendirme turu

24 Aralık 2016 16:17

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, ziyaret ettiği iş yerlerinde işveren ve çalışanlara SGK uygulamaları hakkında bilgi verdi.
Önceden belirlenen 200’ün üzerinde iş yerini ziyaret edip kayıt dışı istihdamın işveren, çalışan ve kamu yönetimi üzerindeki etkileri hakkında rehberlik faaliyetinde bulunacaklarına değinen Nurcan Yurt Şenel, “Kayıt dışı istihdama neden olan etkenlerden bir tanesi de bazı işverenlerin sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini bilmemeleri ve sosyal güvenliğin önemi konusunda yeterli bilinçli seviyeye sahip olmamalarıdır. Bu nedenle SGK olarak işverenlere rehberlik anlayışını esas alan bir yönetim ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalışmaktayız” dedi.
Kurumun denetim ile temel amacının işverenlere idari para cezası vererek gelirlerini artırmak olmayıp esas olarak işverenleri sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili yükümlükler konusunda bilgilendirerek mevzuatın uygulanması aşamasındaki sorunları en aza indirmeye çalışmak olduğunu vurgulayan Yurt Şenel, taleplerini dinledikleri iş yeri sahiplerine işvereni yükümlülükleri, sigorta prim teşvikleri, idari para cezaları gibi konuları da paylaştıklarını söyledi.



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